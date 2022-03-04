Чорногорія закрила небо для російських літаків
Чорногорія приєдналася до країн ЄС та закрила свій повітряний простір для російських літаків
Про це повідомив чорногорський суспільний мовник RTCG.
Повітряний простір країни закритий для всіх російських літаків за рішенням Агентства цивільної авіації.
У Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.
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