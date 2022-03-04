Чорногорія закрила небо для російських літаків

Про це повідомив чорногорський суспільний мовник RTCG.



Повітряний простір країни закритий для всіх російських літаків за рішенням Агентства цивільної авіації.

У Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.