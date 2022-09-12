Чорногорія зазнає масштабної кібератаки. Підозрюють Росію

Про це повідомляє Associated Press.

Скоординована атака, яка почалася приблизно 20 серпня, завдала шкоди державним інформаційним онлайн-платформам і поставила під високу небезпеку основну інфраструктуру Чорногорії, включно з банківською системою, системами водопостачання та електроенергії.

Ця атака, яку експерти описують як безпрецедентну за своєю інтенсивністю та найтривалішу в новітній історії крихітної країни, припинила серію кібератак з моменту вторгнення Росії в Україну, під час яких хакери націлилися на Чорногорію та інші європейські країни, більшість з яких є членами НАТО.

"Майже 20 днів ми стикаємося з серйозними викликами, пов’язаними з кібератакою, і вся державна система, система державного управління та система надання послуг громадянам функціонують на досить обмеженому рівні", — сказав міністр оборони країни Рашко Конєвич.

20 серпня стало відомо, що Україна й Польща співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту.

У червні представник Google у Радбезі ООН звинуватив РФ у кібератаках з метою ескалації ненависті та виправдання воєнних злочинів в Україні.