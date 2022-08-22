Протистояння кібератакам і боротьба з дезінформацією: Україна й Польща співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту
Міністерство цифрової трансформації України спільно з Держспецзв'язку та Канцелярією прем'єр-міністра Республіки Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту
Про це інформує міністерство цифрової трансформації України.
Як повідомляє мінцифри, від початку повномасштабної війни Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів.
"Тепер ми зможемо об'єднати наші зусилля, щоб дати відсіч ворогу в кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підписаний меморандум передбачатиме обмін між країнами найкращими практиками у протистоянні кібератакам. Крім того, Польща та Україна будуть проводити спільні навчання, ділитися інформацією про кіберінциденти та боротися з дезінформацією.
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Відтепер українці зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у польський аналоговий застосунок mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими
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