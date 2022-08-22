Про це інформує міністерство цифрової трансформації України.

Як повідомляє мінцифри, від початку повномасштабної війни Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів.

"Тепер ми зможемо об'єднати наші зусилля, щоб дати відсіч ворогу в кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підписаний меморандум передбачатиме обмін між країнами найкращими практиками у протистоянні кібератакам. Крім того, Польща та Україна будуть проводити спільні навчання, ділитися інформацією про кіберінциденти та боротися з дезінформацією.

Відтепер українці зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у польський аналоговий застосунок mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими

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