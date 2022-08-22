Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, технічна складова цифрового обміну вже готова. Спільний запуск послуги планують до кінця року.

"Кросдержавний шеринг документ — це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках", - зазначає міністерство.

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