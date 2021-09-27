"Чорноморець" та "Інгулець" зіграли внічию в останньому матчі 9-го туру УПЛ
У 9-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" та "Інгулець" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Чорноморець" втратив перемогу на 87-й хвилині після того, як хорват Младен Бартуловіч реалізував пенальті "Інгульця". За одеситів сьогодні забив Євген Смирний.
Після 9-ти матчів УПЛ "Чорноморець" займає чотирнадцяте місце, а "Інгулець" йде дванадцятим.
Чемпіонат України
9-й тур
25 вересня
"Чорноморець" - "Інгулець" 1:1
Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (пен.)
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
- Після цього "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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