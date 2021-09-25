"Динамо" перемогло "Рух" та відірвалося від "Шахтаря" в УПЛ
У 9-му турі чемпіонату України "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" повело у рахунку на 28-й хвилині, коли відзначився Віктор Циганков. За 10 хвилин перевагу киян збільшив Денис Гармаш.
Команда Мірчі Луческу перемогла "Рух" 2:0, набрала 25 очок та повернула собі одноосібне лідерство. Динамівці випереджають найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 3 пункти.
"Рух" має 8 балів та займає дев'яту позицію.
Чемпіонат України
9-й тур
25 вересня
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 28, Гармаш, 38
"Шахтар" - "Верес" 4:1
Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
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