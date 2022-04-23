Чотири людини загинули після обстрілу міста Гірське на Луганщині, - голова ОВА

Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



За його словами, Гірську громаду окупанти обстрілювали впродовж всього дня.



"Близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє жителів Золотого. Декілька осіб отримали поранення. На жаль, не всіх вдалося врятувати. Також пізніше ще знайдені тіла без ознак життя", - написав він.



Раніше ми повідомляли, що 23 квітня росіяни з артилерії обстріляли центр Золотого на Луганщині, унаслідок чого двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення. Артилерійські снаряди влучили в житлові будинки.



Загалом, станом на 19:19 на Луганщині загинуло шестеро людей.





Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п'ятеро людей, серед них - тримісячна дитина.

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