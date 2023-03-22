Чотири організатори псевдореферендуму на Херсонщині отримали тюремні строки
Правоохоронці затримали чотирьох колаборантів, які допомогли росіянам в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій Херсонщині: їм призначили 5 років ув'язнення
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Працівники СБУ затримали чотирьох колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі, що на Херсонщині.
"Доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ. Для цього вони у супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях". У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням", - зазначили в пресслужбі.
Так, їх визнали винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зазначається, що зловмисники пішли на угоду зі слідством, тож суд призначив їм покарання - ув'язнення на 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом упродовж 10 років.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала зрадника, який коригував російські обстріли по установах Донецької області. За його наведенням, зокрема, був завдано удару по школі в Краматорську 5 березня.
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