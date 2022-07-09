Про це інформує в фейсбуці голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією — це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо", - написав Кириленко.

Російські окупанти вдарили по Слов'янську в приватний будинок. Господар під завалами, на місці працюють рятувальники.

Під час обстрілу залізничної станції в Часовому Ярі кілька людей отримали легкі контузії.

Вночі, 8 липня, рашисти обстрілювали місто Гірник. Двоє людей поранені, частково обірвані лінії електропередач, також пошкоджена цивільна інфраструктура: чотири житлові будинки, магазин автозапчастин, АЗС.

Щонайменше одна людина загинула під час обстрілів у Семигір'ї. Крім того, під вогнем Світлодарська громада: Кодема, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС.

"Росіяни стріляють по цивільних — і будуть продовжувати стріляти. Єдиний правильний вихід — евакуація!" - додав очільник Донеччини.

Росіяни 9 липня вдарили ракетами по житловому району Харкова, унаслідок чого 4 людини отримали легкі ушкодження.

Також 9 липня рашисти обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 9 липня рашисти завдавали удару по обласному центру.

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