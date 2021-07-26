Чотирьох київських поліцейських судитимуть за викрадення людини
Київська міська прокуратура скерувала до суду акт відносно злочинної групи у складі п’яти осіб, з яких четверо – працівники Солом’янського управління поліції, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі людини
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Одного із них також звинувачують у незаконному заволодінні машиною.
За даними слідства, четверо правоохоронців організували план, спрямований на викрадення 50-річного львів'янина з метою отримання від нього грошей.
"Отримавши інформацію про те, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовились з ним про зустріч та огляд автомобіля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" вартістю понад 1 млн грн", - заявили у прокуратурі.
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Прокуратура повідомляє, що співробітники поліції, не маючи жодних підстав, вдягнули на чоловіка кайданки та утримуючи, почали вимагати від нього $10 тис. за непритягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.
Отримавши від потерпілого 2 тис. євро правоохоронці відпустили його.
Згодом один із копів, залучив знайомого, який мав перевезти той автомобіль для подальшого продажу без згоди власника. Це було викрито під час спроби транспортування машини.
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