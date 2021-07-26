Приставив юнаку до голови пістолет і спустив гачок: поліцейського з Житомирщини судитимуть за катування, його напарника - за те, що "нічого не бачив"

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ще одного копа, який став свідком катування, судитимуть за брехню слідчому про те, що нічого не бачив. Йому загрожують виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.

За даними слідства, у січні поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до угону автомобіля.



Вони били хлопців удари руками та ногами в різні частини тіла.



До них приєднався патрульний, який вибіг з автомобіля, дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих. Коп спустив гачок та вдарив одного із юнаків рукояткою по голові.

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Кожному з групи осіб та поліцейському загрожує від 5 до 10 років тюрми.