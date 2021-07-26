Приставив юнаку до голови пістолет і спустив гачок: поліцейського з Житомирщини судитимуть за катування, його напарника - за те, що "нічого не бачив"
Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, у тому числі щодо патрульного поліції за фактом катування двох чоловіків на Житомирщині
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Ще одного копа, який став свідком катування, судитимуть за брехню слідчому про те, що нічого не бачив. Йому загрожують виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.
За даними слідства, у січні поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до угону автомобіля.
Вони били хлопців удари руками та ногами в різні частини тіла.
До них приєднався патрульний, який вибіг з автомобіля, дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих. Коп спустив гачок та вдарив одного із юнаків рукояткою по голові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе