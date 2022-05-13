Про це повідомляє SVT Sport.

Скандинавські журналісти спробували забронювати номери в тих готелях, які ФІФА рекомендує для використання під час чемпіонату світу наприкінці цього року.

Розслідувачі представились шведською гей-парою. У трьох готелях їм відповіли, що не можуть розмістити їх через сексуальну орієнтацію. Ще в 20 готелях були готовій їх прийняти, але попередили, що краще не демонструвати свою гомосексуальність через законодавство країни.

В 33 готелях не було заперечень щодо заселення гей-пари. Ще 13 - не дали відповіді на питання.

Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна гра проти Уельсу.

2 травня збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

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