ЧС-2022: 3 катарських готелів відмовились заселяти геїв на чемпіонат світу з футболу
Скандинавські медіа провели розслідування, чи матимуть геї можливість відвідати матчі чемпіонату світу-2022 у Катарі
Про це повідомляє SVT Sport.
Скандинавські журналісти спробували забронювати номери в тих готелях, які ФІФА рекомендує для використання під час чемпіонату світу наприкінці цього року.
Розслідувачі представились шведською гей-парою. У трьох готелях їм відповіли, що не можуть розмістити їх через сексуальну орієнтацію. Ще в 20 готелях були готовій їх прийняти, але попередили, що краще не демонструвати свою гомосексуальність через законодавство країни.
В 33 готелях не було заперечень щодо заселення гей-пари. Ще 13 - не дали відповіді на питання.
Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна гра проти Уельсу.
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