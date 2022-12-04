Англія розтрощила Сенегал у 1/8 фіналу ЧС-2022
4 грудня у першому раунді плей-офф чемпіонату світу в Катарі збірна Англії перемогла Сенегал
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ель-Хаурі збірну Англії на 38-й хвилині вивів вперед Джордан Гендерсон. Наприкінці першого тайму команда Гарета Саутгейта впіймала сенегальців на контратаці, яку реалізованим виходом віч-на-віч завершив Гаррі Кейн.
До розгромного результат на 57-й хвилині довів Букайо Сака, який завершив ще один контрвипад англійців.
Збірна Англії перемогла Сенегал 3:0 та вийшла до 1/4 фіналу.
9 грудня у чвертьфіналі англійці зустрінуться з командою Франції.
ЧС-2022
1/8 фіналу
4 листопада
Англія - Сенегал 3:0
Голи: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57
- 4 грудня в іншому матчі 1/8 фіналу чемпіону світу-2022 збірна Франції перемогла Польщу.
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