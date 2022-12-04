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Головна Спорт Англія розтрощила Сенегал у 1/8 фіналу ЧС-2022

Англія розтрощила Сенегал у 1/8 фіналу ЧС-2022

4 грудня, 2022 неділя
22:52
Спорт Гаррі Кейн (в центрі) у матчі Англія - Сенегал

4 грудня у першому раунді плей-офф чемпіонату світу в Катарі збірна Англії перемогла Сенегал

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Ель-Хаурі збірну Англії на 38-й хвилині вивів вперед Джордан Гендерсон. Наприкінці першого тайму команда Гарета Саутгейта впіймала сенегальців на контратаці, яку реалізованим виходом віч-на-віч завершив Гаррі Кейн. 

До розгромного результат на 57-й хвилині довів Букайо Сака, який завершив ще один контрвипад англійців. 

Збірна Англії перемогла Сенегал 3:0 та вийшла до 1/4 фіналу.   

9 грудня у чвертьфіналі англійці зустрінуться з командою Франції. 

ЧС-2022

1/8 фіналу

4 листопада

Англія - Сенегал 3:0

Голи: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

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футбол
чемпіонат світу-2022
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