Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ель-Хаурі збірну Англії на 38-й хвилині вивів вперед Джордан Гендерсон. Наприкінці першого тайму команда Гарета Саутгейта впіймала сенегальців на контратаці, яку реалізованим виходом віч-на-віч завершив Гаррі Кейн.

До розгромного результат на 57-й хвилині довів Букайо Сака, який завершив ще один контрвипад англійців.

Збірна Англії перемогла Сенегал 3:0 та вийшла до 1/4 фіналу.

9 грудня у чвертьфіналі англійці зустрінуться з командою Франції.

ЧС-2022

1/8 фіналу

4 листопада

Англія - Сенегал 3:0

Голи: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

4 грудня в іншому матчі 1/8 фіналу чемпіону світу-2022 збірна Франції перемогла Польщу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb