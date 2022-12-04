Франція перемогла Польщу та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
4 грудня у першому раунді плей-офф чемпіону світу-2022 з футболу збірна Франції перемогла Польщу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі збірну Франції на 44-й хвилині вивів вперед Олів'є Жиру. Для нього цей гол став 52-м за національну команду та дозволив відібрати звання найкращого бомбардира в історії французів у Тьєррі Анрі.
На 74-й хвилині Кіліан Мбаппе збільшив перевагу чинних чемпіонів світу. У компенсований час він зробив дубль та довів рахунок до розгромного.
Польща забила гол престижу на 90+9 хвилині, коли Роберт Левандовські реалізував пенальті.
Збірна Франції перемогла команду Польщі з рахунком 3:1.
9 грудня у чвертьфіналі Франція зустрінеться з переможцем пари Англія - Сенегал, які свою гру 1/8 фіналу розпочнуть сьогодні о 21:00.
ЧС-2022
1/8 фіналу
4 листопада
Франція - Польща 3:1
Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовські, 90+9 (пен.)
- У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу. Збірна Аргентини виявилась сильнішою за Австралію.
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