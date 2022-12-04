Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі збірну Франції на 44-й хвилині вивів вперед Олів'є Жиру. Для нього цей гол став 52-м за національну команду та дозволив відібрати звання найкращого бомбардира в історії французів у Тьєррі Анрі.

На 74-й хвилині Кіліан Мбаппе збільшив перевагу чинних чемпіонів світу. У компенсований час він зробив дубль та довів рахунок до розгромного.

Польща забила гол престижу на 90+9 хвилині, коли Роберт Левандовські реалізував пенальті.

Збірна Франції перемогла команду Польщі з рахунком 3:1.

9 грудня у чвертьфіналі Франція зустрінеться з переможцем пари Англія - Сенегал, які свою гру 1/8 фіналу розпочнуть сьогодні о 21:00.

ЧС-2022

1/8 фіналу

4 листопада

Франція - Польща 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовські, 90+9 (пен.)

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