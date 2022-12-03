Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Аль-Райні закінчився з рахунком 2:1 на користь Аргентини. Ліонель Мессі відкрив рахунок на 35-й хвилині, а Хуліан Альварес подвоїв перевагу на старті другого тайму.

Збірна Австралії зуміла скоротити перевагу на 77-й хвилині. Це сталось завдяки автоголу півзахисника Енцо Фернандеса.

У чвертьфіналі Аргентина зіграє проти Нідерландів, які перемогли США 3:1.

ЧС-2022

1/8 фіналу

3 грудня

Аргентина - Австралія 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 (авт.)

2 грудня визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЧС-2022.

У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу.

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