Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ар-Раяні Нідерланди на 10-й хвилині вивів вперед Мемфіс Депай. Наприкінці першого тайму перевагу команди Луїса ван Гала збільшив Дейлі Блінд.

Американці повернули інтригу на 76-й хвилині, колі відзначився Хаджі Райт. Однак за 5 хвилин Дензел Дюмфріс забив у ворота США третій гол та остаточно зняв питання про переможця.

Нідерланди перемогли США 3:1 та вийшли до 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі нідерландці зустрінуться з переможцем пари Аргентина - Австралія, які розпочнуть свій матч першого раунду плей-офф сьогодні о 21:00.

ЧС-2022

1/8 фіналу

3 грудня

Нідерланди - США 3:1

Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Дюмфріс, 81 - Райт, 76

2 грудня визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЧС-2022.

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