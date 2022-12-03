Нідерланди перемогли США та стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022
У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ар-Раяні Нідерланди на 10-й хвилині вивів вперед Мемфіс Депай. Наприкінці першого тайму перевагу команди Луїса ван Гала збільшив Дейлі Блінд.
Американці повернули інтригу на 76-й хвилині, колі відзначився Хаджі Райт. Однак за 5 хвилин Дензел Дюмфріс забив у ворота США третій гол та остаточно зняв питання про переможця.
Нідерланди перемогли США 3:1 та вийшли до 1/4 фіналу.
У чвертьфіналі нідерландці зустрінуться з переможцем пари Аргентина - Австралія, які розпочнуть свій матч першого раунду плей-офф сьогодні о 21:00.
ЧС-2022
1/8 фіналу
3 грудня
Нідерланди - США 3:1
Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Дюмфріс, 81 - Райт, 76
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2 грудня визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЧС-2022.
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