Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери пропонують на перемогу в ЧС-2022 збірної Франції коефіцієнт 2,10. На те, що золоті нагороди здобуде Аргентина - дають 2,70. Контори вважають нижчими шанси на успіх збірної Хорватії (7,50) та Марокко (10,00).

Перед чвертьфіналами букмекери вважали головним фаворитом чемпіонату світу в Катарі збірну Аргентини.

У півфіналі 13 грудня аргентинці зіграють з хорватами, а 14 грудня французи зустрінуться з марокканцями.

10 грудня визначилися усі півфіналісти чемпіонату світу з футболу.

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