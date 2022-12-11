ЧС-2022: Букмекери перед півфіналами назвали нового фаворита турніру
Перед матчами 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу букмекерські контори назвали головним претендентом на перемогу в турнірі збірну Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери пропонують на перемогу в ЧС-2022 збірної Франції коефіцієнт 2,10. На те, що золоті нагороди здобуде Аргентина - дають 2,70. Контори вважають нижчими шанси на успіх збірної Хорватії (7,50) та Марокко (10,00).
Перед чвертьфіналами букмекери вважали головним фаворитом чемпіонату світу в Катарі збірну Аргентини.
У півфіналі 13 грудня аргентинці зіграють з хорватами, а 14 грудня французи зустрінуться з марокканцями.
- 10 грудня визначилися усі півфіналісти чемпіонату світу з футболу.
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