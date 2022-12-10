ЧС-2022: визначились усі півфіналісти турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 10 грудня, були зіграні завершальні матчі чвертьфіналу ЧС-2022. Путівки у півфінал здобули команди Франції і Марокко.

Матчі півфіналу пройдуть 13 і 14 грудня.

ЧС-2022

Півфінал

13 грудня

21:00 Аргентина - Хорватія

14 грудня

21:00 Франція - Марокко

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

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