ЧС-2022: визначились усі півфіналісти турніру
У півфіналі чемпіонату світу з футболу зіграють збірні Франції, Марокко, Аргентини та Хорватії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 10 грудня, були зіграні завершальні матчі чвертьфіналу ЧС-2022. Путівки у півфінал здобули команди Франції і Марокко.
Матчі півфіналу пройдуть 13 і 14 грудня.
ЧС-2022
Півфінал
13 грудня
21:00 Аргентина - Хорватія
14 грудня
21:00 Франція - Марокко
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
- 10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.
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