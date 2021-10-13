ЧС-2022: Роналду побив світовий рекорд у матчі за Португалію
Кріштіану Роналду зробив десятий в кар'єрі хет-трик за збірну Португалії та побив власний рекорд для національних команд
Про це повідомляє УЄФА у twitter.
Кріштіану Роналду тричі забив у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з Люксембургом та допоміг своїй команді перемогти 5:0.
Для Роналду цей хет-трик став вже десятим за національну команду. Таким чином, він оновив власний рекорд для збірних за хет-триками, який встановив у 2019 році.
- Нагадаємо, 8 жовтня Кріштіану Роналду визнали найкращим футболістом вересня в АПЛ.
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