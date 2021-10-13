ЧС-2022: Роналду побив світовий рекорд у матчі за Португалію

Про це повідомляє УЄФА у twitter.

Кріштіану Роналду тричі забив у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з Люксембургом та допоміг своїй команді перемогти 5:0.

Для Роналду цей хет-трик став вже десятим за національну команду. Таким чином, він оновив власний рекорд для збірних за хет-триками, який встановив у 2019 році.

???????? Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️



0⃣8⃣ Champions League hat-tricks

1⃣0⃣ Trebles for Portugal#UCL pic.twitter.com/ycWClHiM4E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2021

Нагадаємо, 8 жовтня Кріштіану Роналду визнали найкращим футболістом вересня в АПЛ.

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