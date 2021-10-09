ЧС-2022: розклад кваліфікаційних матчів і трансляцій суботи
У суботу, 9 жовтня, будуть зіграні матчі 7-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
7-й тур
9 жовтня
Група А
19.00. Азербайджан - Ірландія
21.45. Люксембург - Сербія
Група В
19.00. Швеція - Косово. Трансляція - "Футбол 2"
19.00. Грузія - Греція
Група С
16.00. Литва - Болгарія. Трансляція - "Футбол 3"
21.45. Швейцарія - Північна Ірландія. Трансляція - "Футбол 2"
Група D
16.00. Казахстан - Боснія і Герцеговина. Трансляція - "Футбол 2"
19.00. Фінляндія - Україна. Трансляція - "Україна" та "Футбол 1"
Група F
19.00. Шотландія - Ізраїль. Трансляція - "Футбол 3"
21.45. Фарерські острови - Австрія
21.45. Молдова - Данія
Група I
21.45. Андорра - Англія. Трансляція - "Футбол 2"
21.45. Угорщина - Албанія
21.45. Польща - Сан-Марино
- 8 жовтня у 7-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Німеччини перемогла національну команду Румунії.
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