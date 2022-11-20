ЧС-2022: розклад першого дня турніру
Сьогодні, 20 листопада, стартує чемпіонат світу з футболу в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат світу з футболу триватиме з 20 листопада до 18 грудня. У стартовому матчі ЧС-2022 зіграють Катар і Еквадор. Початок зустрічі запланований на 18:00.
Перед початком матчу відбудеться офіційна церемонія відкриття ЧС-2022.
Трансляція матчу Катар - Еквадор буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільне" та OTT-платформі MEGOGO.
"Суспільне" також покаже матч онлайн на своїй інтернет-сторінці.
ЧС-2022
Група А. 1-й тур
20 листопада
Катар - Еквадор
Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"
Початок о 18:00
Трансляція - Megogo, регіональні телеканали "Суспільне"
- Ввечері 19 листопада стало відомо, що французький форвард Карім Бензема пропустить ЧС-2022 через травму.
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