Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чемпіонат світу з футболу триватиме з 20 листопада до 18 грудня. У стартовому матчі ЧС-2022 зіграють Катар і Еквадор. Початок зустрічі запланований на 18:00.

Перед початком матчу відбудеться офіційна церемонія відкриття ЧС-2022.

Трансляція матчу Катар - Еквадор буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільне" та OTT-платформі MEGOGO.

"Суспільне" також покаже матч онлайн на своїй інтернет-сторінці.

ЧС-2022

Група А. 1-й тур

20 листопада

Катар - Еквадор

Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"

Початок о 18:00

Трансляція - Megogo, регіональні телеканали "Суспільне"

Ввечері 19 листопада стало відомо, що французький форвард Карім Бензема пропустить ЧС-2022 через травму.

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