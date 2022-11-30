ЧС-2022: визначилися перші пари 1/8 фіналу
У першому раунді плей-офф чемпіонату світу Нідерланди зіграють зі США, а Англія зустрінеться із Сенегалом
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2022 в Катарі 29 листопада відбулися заключні матчі групового раунду в двох групах. За їх підсумками сформувалися перші пари 1/8 фіналу. 3 грудня Нідерланди зіграють проти США, а 4 грудня Англія зустрінеться із Сенегалом.
Нідерландці фінішували у групі A першими, а сенегальці другими. Еквадор та Катар вибули з турнірну.
Англія виграла змагання в квартеті B, де США фінішували на другій позиції. Іран та Уельс вилетіли з ЧС-2022.
- 29 листопада у 3-му турі чемпіонату світу Англія перемогла Уельс, США здолали Іран, Нідерланди - Катар, а Сенегал - Еквадор.
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