ЧС-2022: визначилися перші пари 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2022 в Катарі 29 листопада відбулися заключні матчі групового раунду в двох групах. За їх підсумками сформувалися перші пари 1/8 фіналу. 3 грудня Нідерланди зіграють проти США, а 4 грудня Англія зустрінеться із Сенегалом.

Нідерландці фінішували у групі A першими, а сенегальці другими. Еквадор та Катар вибули з турнірну.

Англія виграла змагання в квартеті B, де США фінішували на другій позиції. Іран та Уельс вилетіли з ЧС-2022.

29 листопада у 3-му турі чемпіонату світу Англія перемогла Уельс, США здолали Іран, Нідерланди - Катар, а Сенегал - Еквадор.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb