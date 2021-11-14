ЧС-2022: Які результати потрібні збірній України у заключному турі для виходу з групи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти команди Олександра Петракова у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.

У вирішальному турі, 16 листопада, Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.

Навіть перемога над Боснією не гарантує українцям виходу до плей-офф відбору. Наразі існує кілька варіантів розвитку подій.

Україна виграє у Боснії та Герцеговини, а Фінляндія програє Франції. Тоді Україна набирає 12 очок і займає друге місце, а Фінляндія з 11 пунктами залишається третьою.

Україна перемагає Боснію та Герцеговину, а Фінляндія грає внічию з Францією, забивши менше голів, ніж Україна в своєму матчі.

Тоді вирішальне значення матиме різниця забитих та пропущених м'ячів. Наразі вона у Фінляндії 10:8, а в України 9:8. Якщо й вона виявиться однаковою, за результатами особистих зустрічей перевагу матиме наша національна команда (1:1, 2:1).

Україна мінімально долає Боснію і Герцеговину, а Фінляндія грає у результативну нічию з Францією. У такому випадку Фінляндія матиме перевагу завдяки більшій кількості забитих м'ячів.

Україна перемагає боснійців з різницею в два м'ячі, а Фінляндія грає внічию з Францією. В такому випадку команда Петракова випереджає фінів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 збірних, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують у своїх групах другими та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.

Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.

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