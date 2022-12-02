ЧС-2022: який вигляд має сітка плей-офф після матчів 1 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.

Раніше місця у плей-офф ЧС гарантували Португалія і Бразилія. Своїх суперників вони дізнаються після матчів 2 грудня.

Сітка плей-офф ЧС-2022:

1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко. Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb