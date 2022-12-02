ЧС-2022: який вигляд має сітка плей-офф після матчів 1 грудня
Після матчів 1 грудня відомі вже 14 з 16 команд, які зіграють у плей-офф ЧС-2022 в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.
Раніше місця у плей-офф ЧС гарантували Португалія і Бразилія. Своїх суперників вони дізнаються після матчів 2 грудня.
Сітка плей-офф ЧС-2022:
- 1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко. Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе