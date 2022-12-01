Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Ель-Хаурі закінчився перемогою Німеччини з рахунком 4:2. Європейці вийшли вперед на 10-й хвилині, забив Серж Гнабрі.

Але у другому таймі Коста-Рика переломила хід гри. Єльцин Техеда зрівняв рахунок, а автогол Мануеля Нойєра вивів латиноамериканців вперед.

Проте німці не здавались. Дубль Кая Хаверца повернув Німеччині лідерство, а Ніклас Фуллькруг поставив крапку у зустрічі - 4:2.

У групі Е перемогу здобула Японія, яка вийшла у плей-офф ЧС-2022 з 6 очками. Іспанія набрала 4 бали і випередила Німеччину за додатковими показниками "забитих-пропущених".

Остання позиція і 3 очки у Коста-Рики.

У плей-офф ЧС Японія зіграє проти Хорватії, а Іспанія з Марокко. Матчі відбудуться 5-6 грудня.

ЧС-2022

3-й тур. Група E

1 грудня

Коста-Рика – Німеччина 2:4

Голи: Тахеда, 58, Нойєр, 70 (авт.) - Гнабрі, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89

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