Німеччина перемогла Коста-Рику, але вилетіла з ЧС-2022
У 3-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Німеччина перемогла Коста-Рику, але покинула турнір
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Ель-Хаурі закінчився перемогою Німеччини з рахунком 4:2. Європейці вийшли вперед на 10-й хвилині, забив Серж Гнабрі.
Але у другому таймі Коста-Рика переломила хід гри. Єльцин Техеда зрівняв рахунок, а автогол Мануеля Нойєра вивів латиноамериканців вперед.
Проте німці не здавались. Дубль Кая Хаверца повернув Німеччині лідерство, а Ніклас Фуллькруг поставив крапку у зустрічі - 4:2.
У групі Е перемогу здобула Японія, яка вийшла у плей-офф ЧС-2022 з 6 очками. Іспанія набрала 4 бали і випередила Німеччину за додатковими показниками "забитих-пропущених".
Остання позиція і 3 очки у Коста-Рики.
У плей-офф ЧС Японія зіграє проти Хорватії, а Іспанія з Марокко. Матчі відбудуться 5-6 грудня.
ЧС-2022
3-й тур. Група E
1 грудня
Коста-Рика – Німеччина 2:4
Голи: Тахеда, 58, Нойєр, 70 (авт.) - Гнабрі, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89
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