Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Досі закінчився перемогою Японії з рахунком 2:1. Хоч іспанці і вийшли вперед на 11-й хвилині, завдяки голу Альваро Морати, але не зуміли втримати перевагу і двічі пропустили на старті другого тайму. Героями для Японії стали Ао Танака і Ріцу Доан.

Японія здобула перемогу у групі E і вийшла у плей-офф ЧС-2022 з 6 очками. Іспанія набрала 4 бали і випередила Німеччину за додатковими показниками "забитих-пропущених".

Остання позиція і 3 очки у Коста-Рики.

У плей-офф ЧС Японія зіграє проти Хорватії, а Іспанія з Марокко. Матчі відбудуться 5-6 грудня.

ЧС-2022

3-й тур. Група E

1 грудня

Японія – Іспанія 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 11

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