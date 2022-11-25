Про це повідомляє Еспресо.TV.

У групі A лідерство захопили команди Нідерландів і Еквадору. У квартеті B одноосібно першу сходинку займає Англія, друге-третє місце ділять Уельс та США.

Саудівська Аравія сенсаційно йде першою у групі C, Польща і Мексика набрали по 1 балу. Подібна ситуація у групі D, де лідирує Франція, а слідом йдуть Туніс і Данія.

У квартеті F без сенсацій - лідер Бельгія, а Хорватія і Марокко набрали по балу. Португалія завершує 1-й тур на першому місці у групі H, слідом йдуть Південна Корея та Уругвай.

Збірні Іспанії та Японії лідирують у групі E, а Бразилія та Швейцарія набрали по 3 очки у групі G.

24 листопада у 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Бразилії виявилась сильнішою за Сербію.

Португальський форвард Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу з футболу.

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