ЧС-2022 з хокею: розклад матчів збірної України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українська збірна зіграє у Дивізіоні 1B. Суперниками команди Вадима Шахрайчука - збірні Литви, Польщі, Сербії, Естонії та Японії. Матчі відбудуться з 25 квітня по 1 травня у польському Катовіце.



Розклад матчів



25 квітня



17:30 Україна – Японія



26 квітня



21:00 Польща – Україна



28 квітня



14:00 Литва – Україна



29 квітня



14:00 Естонія – Україна



1 травня



21:00 Україна – Сербія

5 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан".

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