ЧС-2022 з хокею: розклад матчів збірної України
Визначився розклад матчів збірної України з хокею на чемпіонаті світу, який пройде навесні 2022 року
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська збірна зіграє у Дивізіоні 1B. Суперниками команди Вадима Шахрайчука - збірні Литви, Польщі, Сербії, Естонії та Японії. Матчі відбудуться з 25 квітня по 1 травня у польському Катовіце.
Розклад матчів
25 квітня
17:30 Україна – Японія
26 квітня
21:00 Польща – Україна
28 квітня
14:00 Литва – Україна
29 квітня
14:00 Естонія – Україна
1 травня
21:00 Україна – Сербія
- 5 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан".
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