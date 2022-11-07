Про це повідомляє La Nacion.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив попередній склад команди з 32 гравців, з яких він обере 26 футболістів, які зіграють на ЧС-2022. Остаточно він визначиться зі списком 14 листопада.

Воротарі: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Англія), Херонімо Рульї ("Вільярреал", Іспанія), Хуан Муссо ("Аталанта", Італії), Франко Армані ("Рівер Плейт").

Захисники: Науель Моліна ("Атлетико", Іспанія), Гонсало Монтьєль ("Севілья", Іспанія), Крістіан Ромеро ("Тоттенгем", Англія), Херман Песселя ("Бетіс", Іспанія), Ніколас Отаменді ("Бенфіка", Португалія), Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед", Англія) , Маркос Акунья ("Севілья"), Ніколас Тальяфіко ("Ліон", Франція), Хуан Фойт ("Вільярреал"), Факундо Медіна ("Ланс", Франція), Неуен Перес ("Удінезе", Італія).

Півзахисники: Родріго Де Пауль ("Атлетико"), Леандро Паредес ("Ювентус", Італія), Джованні Ло Чельсо ("Вільярреал"), Папу Гомес ("Севілья"), Алексіс Макаллістер ("Брайтон", Англія), Гідо Родрігес ("Бетіс"), Енцо Фернандес ("Бенфіка"), Ексекіель Паласіос ("Баєр", Німеччина), Ніколас Гонсалес ("Фіорентина", Італія).

Нападники: Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція), Лаутаро Мартінес ("Інтер", Італія), Анхель Ді Марія ("Ювентус"), Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Англія), Хоакін Корреа ("Інтер"), Пауло Дібала ("Рома", Італія), Анхель Корреа ("Атлетико"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США).

Аргентина на груповому раунді зустрінеться зі збірними Саудівської Аравії, Польщі та Мексики.

ЧС-2022 відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

2 листопада стало відомо, що в Україні матчі чемпіонату світу-2022 транслюватимуть "Суспільне" та Megogo.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb