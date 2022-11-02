Про це повідомляє Суспільне.

Суспільне транслюватиме всі матчі турніру - 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс Megogo надасть доступ до всіх прямих трансляцій. Крім самих матчів, на обох платформах виходитиме додатковий контент.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне:Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д.). Також будуть доступні радіотрансляції в етері Радіо Промінь.

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