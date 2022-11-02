Стало відомо, які канали транслюватимуть ЧС-2022 з футболу в Україні
В Україні матчі чемпіонату світу з футболу транслюватимуть "Суспільне" та Megogo
Про це повідомляє Суспільне.
Суспільне транслюватиме всі матчі турніру - 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс Megogo надасть доступ до всіх прямих трансляцій. Крім самих матчів, на обох платформах виходитиме додатковий контент.
Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне:Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д.). Також будуть доступні радіотрансляції в етері Радіо Промінь.
ЧС-2022 з футболу відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.
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24 жовтня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав відсторонити Іран від чемпіонату світу - 2022 та віддати його місце збірній України.
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