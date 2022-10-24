Гендиректор "Шахтаря" вимагає віддати Україні місце Ірану на ЧС-2022 з футболу
генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав відсторонити Іран від чемпіонату світу-2022 з футболу та віддати його місце збірній України
Про це повідомляє "Шахтар" у facebook.
"Тоді як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та ракети. "Шахтар" закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни в терористичних атаках українців", - сказав Палкін.
Він додав, що місце Ірану у фінальній частині ЧС-2022 повинна зайняти збірна України.
"Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що є гідною участі в мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем. Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю всіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу-2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів у чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - закликав Палкін.
Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 зупинилася у вирішальному раунді плей-офф, де вона поступилася Уельсу (0:1).
Іран на груповому раунді ЧС-2022 має зіграти в групі B з Англією, США та Уельсом.
Чемпіонат світу відбуватиметься в Катарі з 20 листопада до 18 грудня.
- 17 жовтня лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав головними фаворитами чемпіонату світу-2022 Бразилію та Францію.
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