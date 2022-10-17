Про це повідомляє RMC Sport.

За його словами, збірні Франції та Бразилії мають зіграні склади, які давно працюють з нинішніми тренерами - Дідьє Дешамом та Тіте відповідно.

"На титул претендують багато великих збірних – Бразилія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія. Але якщо потрібно обрати одну-дві команди, то зараз я вважаю головними фаворитами чемпіонату світу збірні Бразилії та Франції. У Франції зіграний склад. Минулий чемпіонат Європи склався для них погано, але у Франції у складі видатні гравці, які давно працюють із цим тренером. Те саме стосується і Бразилії", - сказав Мессі.

Він додав, що саме ці команди – головні фаворити турніру, хоча на перемогу претендують усі великі збірні.

Чемпіонат світу відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня у Катарі.

14 жовтня стало відомо, що півзахисник "Челсі" та збірної Франції Н’Голо Канте пропустить ЧС-2022.

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