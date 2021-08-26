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ЧС-2022: збірна Франції назвала склад на матч з Україною

26 серпня, 2021 четвер
18:53
Спорт Карім Бензема та Кіліан Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі складом на вересневі матчі кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Дешам викликав для підготовки до матчів відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною, Україною та Фінляндією 23-х виконавців.

Склад збірної Франції:

Воротарі: Уго Льоріс ("Тоттенгем", Англія), Майк Меньян ("Мілан", Італія), Стів Манданда ("Марсель").

Захисники: Люка Дінь ("Евертон", Англія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Рафаель Варан ("Манчестер Юнайтед", Англія), Курт Зума ("Челсі", Англія), Жюль Кунде ("Севілья", Іспанія), Тео Ернандес ("Мілан", Італія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина).

Півзахисники: Н’Голо Канте ("Челсі", Англія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Орельян Туамені ("Монако"), Корентін Толіссо ("Баварія", Німеччина), Жордан Верету ("Рома", Італія).

Нападники: Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Антуан Грізманн ("Барселона", Іспанія), Тома Лемар ("Атлетико", Іспанія), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема ("Реал", Іспанія), Мусса Діабі ("Байєр", Німеччина).

На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану ("1 вересня у Нур-Султані") та Франції ("4 вересня у Києві"). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією. 

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