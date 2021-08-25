Петраков довикликав до збірної України голкіпера "Динамо"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков запросив Дениса Бойка після того, як команда втратила голкіпера іспанського "Реалу" Андрія Луніна, який здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна до національної команди довикликали Андрія П'ятова та Дмитра Різника.

Бойко зіграв за збірну України 6 матчів.

На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.