Петраков довикликав до збірної України голкіпера "Динамо"
Воротар київського "Динамо" Денис Бойко отримав виклик до збірної України на відбіркові матчі чемпіонату світу-2022
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков запросив Дениса Бойка після того, як команда втратила голкіпера іспанського "Реалу" Андрія Луніна, який здав позитивний тест на коронавірус.
Раніше замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна до національної команди довикликали Андрія П'ятова та Дмитра Різника.
Бойко зіграв за збірну України 6 матчів.
На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.
- Нагадаємо, 25 серпня Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.
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