ЧС з хокею: який вигляд має турнірна таблиця після поразки України Японії
Чоловіча збірна України з хокею посіла другу позицію у дивізіоні IB на ЧС-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB Україні необхідно було перемогти Японію в основний час. Матч пройшов сьогодні, 29 квітня, у Таллінні. Чоловіча збірна України поступилась Японії з рахунком 5:3.
У підсумковій турнірній таблиці наша команда посіла другу позицію з 10 очками, і залишилась у цьому дивізіоні, японці тріумфували з 15 балами.
Третє місце посіла команда Китаю (8 очок), слідом йде Естонія (5) та Нідерланди (4). Останнє місце у Сербії, вони набрали лише 3 пункти.
Японія у наступному сезоні зіграє у дивізіоні IA, а Сербія вилетіла в IIA
Фото: Flashscore
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе