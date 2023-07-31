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Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 

31 липня, 2023 понедiлок
16:41
Новини

В Україні створюють перший авіафлот ударних дронів Cosmolot Airlines. Ініціатор та благодійник проєкту — українська компанія COSMOLOT. Авіафлот вартістю 100 млн грн — це 50 модернізованих БПЛА Punisher нового покоління з інноваційною технологією, яка стійка до РЕБ та дозволяє нищити ворога у глибокому тилу

COSMOLOT виділяє кошти з власного прибутку, а не завдяки донатам та зборам. Мета кампанії — посилити фронт сучасними технологіями та підтримати розвиток новітнього українського винахідництва. Зосередження компанії на фінансуванні інноваційної зброї — інвестиція у Перемогу та інвестиція в майбутню технологічну міць України.

Чому саме БПЛА? Сучасні підходи та новітні технології допомагають здобувати перемогу на полі бою. Європейські експерти називають війну в Україні "війною дронів", отже саме БПЛА нового покоління є одним з головних компонентів ефективного знищення ворога. Ефективність БПЛА Punisher неодноразово була доведена на полі бою.

Чому саме Punisher? БПЛА Punisher — це перший український ударний дрон розроблений командою українських ветеранів. Головні переваги БПЛА — це багаторазове використання, швидкість та непомітність, а сам БПЛА немає аналогів у світі.
50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines обладнані унікальною модифікацією COSMO. 

PUNISHER GEN III B COSMO це:

  • можливість виконувати завдання у надскладних умовах придушення сигналів GPS та телеметрії;

  • стійкість до впливу всіх існуючих ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим елементам зв’язку. Модифікація COSMO була розроблена українськими інженерами спеціально для нових Punisher;

  • використання ударних дронів із ефективним застосуванням тактики рою — групової атаки цілі.

  • ефективне знищення ворожих командних пунктів, складів боєприпасів та баз в глибокому тилу.

Підтримуємо Збройні Сили України, допомагаємо українським військовим винахідникам та Гартуймо Перемогу разом!

Суспільство
Війна з Росією
безпілотник
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2023, понедiлок
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