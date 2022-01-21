COVID-19 в Україні: Кузін назвав 59 тис. заражень на добу в лютому "оптимістичним прогнозом"

Про це він заявив LIGA.net.



Головний санлікар України зазначив, що нема точних відомостей, скільки хворих на коронавірус буде в Україні.



"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 тис. осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - наголосив Ігор Кузін.



За його словами, досвід інших країн показує, що хвиля "Омікрону наростає впродовж 1-1,5 тижня максимум і спадає теж доволі швидко.



"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, - десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах поки що рано казати", - повідомив санлікар.



Він додав, що прогнози США для України свідчать про те, що пік захворюваності припаде приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня.



"По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури", - розповів Ігор Кузін.



Він зазначив, що під час хвилі "Омікрону" вводитимуть такі самі обмеження, як і восени, однак стимулюватимуть місцеву владу активніше застосовувати вимоги "помаранчевої" зони. Головний санітарний лікар пояснив, що вона потрібна, щоб місцева влада вживала профілактичних заходів, які попередять перехід області до "червоної" зони.



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