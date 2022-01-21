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Головна Суспільство COVID-19 в Україні: Кузін назвав 59 тис. заражень на добу в лютому "оптимістичним прогнозом"

COVID-19 в Україні: Кузін назвав 59 тис. заражень на добу в лютому "оптимістичним прогнозом"

21 січня, 2022 п'ятниця
14:27
Суспільство коронавірус

Головний санлікар Ігор Кузін назвав оптимістичним прогноз РНБО на лютий про 59 тис. хворих на коронавірус щодня

Про це він заявив LIGA.net.

Головний санлікар України зазначив, що нема точних відомостей, скільки хворих на коронавірус буде в Україні.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 тис. осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - наголосив Ігор Кузін.

За його словами, досвід інших країн показує, що хвиля "Омікрону наростає впродовж 1-1,5 тижня максимум і спадає теж доволі швидко.

"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, - десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах поки що рано казати", - повідомив санлікар.

Він додав, що прогнози США для України свідчать про те, що пік захворюваності припаде приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня. 

"По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури", - розповів Ігор Кузін.

Він зазначив, що під час хвилі "Омікрону" вводитимуть такі самі обмеження, як і восени, однак стимулюватимуть місцеву владу активніше застосовувати вимоги "помаранчевої" зони. Головний санітарний лікар пояснив, що вона потрібна, щоб місцева влада вживала профілактичних заходів, які попередять перехід області до "червоної" зони.
 

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санітарний лікар
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