COVID-19 в Україні: впродовж доби - 39 620 нових випадків і 210 смертей
Станом на ранок 3 лютого в Україні зафіксовано 4 169 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 809 - летальні, 3 650 854 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 2 лютого було зареєстровано 39 620 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4446 дітей та 1035 медпрацівників), 9380 пацієнтів одужали, 210 людей померли.
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