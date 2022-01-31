COVID-сертифікати про бустерне щеплення з'являться в "Дії" до 6 лютого, - Мінцифри

Про це сказали в Міністерстві цифрової трансформації в коментарі ТСН.

"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за чинним алгоритмом", - повідомили у Мінцифри.



Там зазначили, що інформація про ​​​​​бустерні дози вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи.



Для отримання оновленого документу потрібно буде знову згенерувати свої сертифікати у "Дії" після третього щеплення.

"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.

Поки COVID-сертифікат з інформацією про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися чинним "зеленим" сертифікатом.

За даними МОЗ, бустерну дозу уже отримали 339 726 українців.