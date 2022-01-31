COVID-сертифікати про бустерне щеплення з'являться в "Дії" до 6 лютого, - Мінцифри
Інформація про третє (бустерне) щеплення від COVID-19 має з'явитися в "Дії" до 6 лютого
Про це сказали в Міністерстві цифрової трансформації в коментарі ТСН.
"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за чинним алгоритмом", - повідомили у Мінцифри.
Там зазначили, що інформація про бустерні дози вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи.
Для отримання оновленого документу потрібно буде знову згенерувати свої сертифікати у "Дії" після третього щеплення.
"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.
Поки COVID-сертифікат з інформацією про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися чинним "зеленим" сертифікатом.
- За даними МОЗ, бустерну дозу уже отримали 339 726 українців.
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