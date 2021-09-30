COVID-вакцина AstraZeneca має ефективність 74%, - дослідження

Про це повідомляє Reuters.

У людей віком від 65 років ефективність вакцини - 83,5%.

Водночас показник виявився нижчим, ніж перший - 79%.

Дослідження провели клсеред 26 тисяч добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини з інтервалом в місяць.

Агентство пише, що у більш ніж 17,6 тис. учасників не було важкого або критичного симптоматичного COVID-19. Не зафіксовано і смертей серед щеплених.



Також у вакцинованих не було побічного ефекту - тромбозу з тромбоцитопенією



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