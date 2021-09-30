COVID-вакцина AstraZeneca має ефективність 74%, - дослідження
За результатами нового дослідження, ефективність вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca показала 74%
Про це повідомляє Reuters.
У людей віком від 65 років ефективність вакцини - 83,5%.
Водночас показник виявився нижчим, ніж перший - 79%.
Дослідження провели клсеред 26 тисяч добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини з інтервалом в місяць.
Агентство пише, що у більш ніж 17,6 тис. учасників не було важкого або критичного симптоматичного COVID-19. Не зафіксовано і смертей серед щеплених.
Також у вакцинованих не було побічного ефекту - тромбозу з тромбоцитопенією
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