Credit Suisse заморозив активи з Росії на понад 19 млрд доларів, - ЗМІ
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на суму понад $19 млрд, що складає третину від усіх активів РФ, що задекларовані в країні
Про це повідомило видання Тages Аnzeiger.
Зазначається, що офіційно у Швейцарії через війну в Україні заморожені російські активи на суму $8,1 млрд, проте Credit Suisse заморозив активи на ще $19 млрд.
З цієї суми, понад $4 млрд належать особам, які знаходяться у санкційному списку країни, решта ж належать росіянам, які потрапили під санкції в інших державах, а також Центробанку РФ.
- Нещодавно стало відомо, що Швейцарія наближається до рішення про скасовування заборони на передачу Києву озброєнь швейцарського виробництва, хоча це суперечить багатовіковій традиції нейтральності
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