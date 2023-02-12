Credit Suisse заморозив активи з Росії на понад 19 млрд доларів, - ЗМІ

Про це повідомило видання Тages Аnzeiger.

Зазначається, що офіційно у Швейцарії через війну в Україні заморожені російські активи на суму $8,1 млрд, проте Credit Suisse заморозив активи на ще $19 млрд.

З цієї суми, понад $4 млрд належать особам, які знаходяться у санкційному списку країни, решта ж належать росіянам, які потрапили під санкції в інших державах, а також Центробанку РФ.