Про це пише Reuters.

Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу з цього приводу.

Агентство посилається на одного із прихильників передачі озброєнь Україні – лідера правоцентристської Вільної демократичної партії Швейцарії Тьєррі Буркарта.

Нещодавно він запропонував законопроєкт, який надасть можливість уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн з такими самими демократичними цінностями, як у Швейцарії.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, - сказав Буркарт Рейтер. - Ми не повинні застосовувати вето, яке призведе до того, що Україні не зможуть допомагати інші. Якщо ми це зробимо, то допоможемо таким чином Росії, а це не нейтральна позиція".

"Інші держави хочуть підтримати Україну та зробити щось для безпеки та стабільності Європи. Вони не розуміють, чому Швейцарія каже "ні", - додав він.

Reuters також наводить дані недавнього соціологічного дослідження, згідно з яким 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

"Якби ми поставили це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою", - сказав агентству керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

В останні місяці Берн відмовився дозволити Німеччині та Данії поставити Україні швейцарську бронетехніку та системи ППО.

Як зазначає Reuters, у Швейцарії також побоюються, що нинішні заборони шкодять місцевій індустрії озброєнь, до якої, зокрема, належать місцеві підрозділи міжнародних компаній Lockheed Martin і Rheinmetall. У 2021 році Швейцарія продала зброї на 800 млн франків (876 млн доларів) і увійшла до числа 15 найбільших світових виробників зброї.

За словами керівника асоціації швейцарської військової індустрії Стефана Брупбахера, через заборону реекспорту зброї в Україну деякі підприємства "втратили контракти і більше не інвестують у Швейцарію". "Нинішнє становище послаблює нашу політику в галузі безпеки, підриває авторитет нашої зовнішньої політики та шкодить нашим компаніям", - каже він.

Втім, деякі швейцарські політики, як і раніше, виступають проти постачання зброї Україні. До них належить ліва Партія зелених і частина вкрай правої Швейцарської народної партії (SVP).

"Скасування заборони на постачання зброї до країни, яка бере участь у збройному конфлікті, руйнує основу миру та добробуту у нашій державі", - каже депутат від SVP Давид Цубербулер.