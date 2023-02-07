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"Якщо не допоможемо Україні, то станемо на бік Росії": Швейцарія може дозволити реекспорт зброї

7 лютого, 2023 вiвторок
04:37
Світ Швейцарія

Швейцарія наближається до рішення про скасовування заборони на передачу Києву озброєнь швейцарського виробництва, хоча це суперечить багатовіковій традиції нейтральності

Про це пише Reuters.

Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу з цього приводу.

Агентство посилається на одного із прихильників передачі озброєнь Україні – лідера правоцентристської Вільної демократичної партії Швейцарії Тьєррі Буркарта.

Нещодавно він запропонував законопроєкт, який надасть можливість уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн з такими самими демократичними цінностями, як у Швейцарії.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, - сказав Буркарт Рейтер. - Ми не повинні застосовувати вето, яке призведе до того, що Україні не зможуть допомагати інші. Якщо ми це зробимо, то допоможемо таким чином Росії, а це не нейтральна позиція".

"Інші держави хочуть підтримати Україну та зробити щось для безпеки та стабільності Європи. Вони не розуміють, чому Швейцарія каже "ні", - додав він.

Reuters також наводить дані недавнього соціологічного дослідження, згідно з яким 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

"Якби ми поставили це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою", - сказав агентству керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

В останні місяці Берн відмовився дозволити Німеччині та Данії поставити Україні швейцарську бронетехніку та системи ППО.

Як зазначає Reuters, у Швейцарії також побоюються, що нинішні заборони шкодять місцевій індустрії озброєнь, до якої, зокрема, належать місцеві підрозділи міжнародних компаній Lockheed Martin і Rheinmetall. У 2021 році Швейцарія продала зброї на 800 млн франків (876 млн доларів) і увійшла до числа 15 найбільших світових виробників зброї.

За словами керівника асоціації швейцарської військової індустрії Стефана Брупбахера, через заборону реекспорту зброї в Україну деякі підприємства "втратили контракти і більше не інвестують у Швейцарію". "Нинішнє становище послаблює нашу політику в галузі безпеки, підриває авторитет нашої зовнішньої політики та шкодить нашим компаніям", - каже він.

Втім, деякі швейцарські політики, як і раніше, виступають проти постачання зброї Україні. До них належить ліва Партія зелених і частина вкрай правої Швейцарської народної партії (SVP).

"Скасування заборони на постачання зброї до країни, яка бере участь у збройному конфлікті, руйнує основу миру та добробуту у нашій державі", - каже депутат від SVP Давид Цубербулер.

  • Нагадаємо, комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії на засіданні 24 січня ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.
Швейцарія
війна з Росією
зброя для України
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