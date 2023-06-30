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"ДахаБраха" й автори хіта "Доброго вечора, ми з України" випустили спільний трек TUMAN

30 червня, 2023 п'ятниця
22:21
Культура на фото скріншот з відеокліпу

Етногурт "ДахаБраха" й електронний гурт PROBASS ∆ HARDI, відомий на весь світ треком "Доброго вечора, ми з України" представили нову спільну аудіо та відеороботу під назвою TUMAN

Відео опублікували 30 червня на ютуб-каналі PROBASS ∆ HARDI.

Гурти пов'язані між собою культовою фразою "Доброго вечора, ми з України". Її сказав лідер гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич під час концерту у США. З його дозволу PROBASS ∆ HARDI використав цей фрагмент у своєму треку. Тепер вислів є візитівкою PROBASS ∆ HARDI.

Основою колаборації двох гуртів стала українська народна пісня "Туман яром котиться". 

"Ми хотіли поєднати наш етнокод із сучасним звучанням, – розповів про спільний твір фронтмен гурту PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко. – Нова робота розпочинається з оригінального звучання народної пісні й поступово трансформується в сучасний музичний твір, символізуючи проростання давнього коріння в молоді паростки майбутнього". 

Поєднання музики та звучання етногурту "ДахаБраха" й електронного PROBASS ∆ HARDI звучить доволі цікаво й незвично.

"У цій відеороботі ми намагаємося побачити Україну майбутнього: успішну, прогресивну, квітучу, технологічну; яка не забуває свої корінні традиції, шанує спадщину предків та будує майбутнє", – зазначено в описі до відео.

Про гурти DakhaBrakha та PROBASS ∆ HARDI

"ДахаБраха" (англ. DakhaBrakha) – етногурт, організатором і художнім керівником якого є Владислав Троїцький. У репертуарі – пісні українською, кримськотатарською, англійською, німецькою мовами.

До складу групи входять Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич. 

Гурт розпочав концертувати 2004 року, у грудні виступав на Помаранчевому Майдані. Був учасником фестивалів етнічної музики, топових музичних фестивалів світу.

2006 року вийшов дебютний альбом гурту – "На добраніч". 

Гурт є лауреатом Шевченківської премії 2020 року в номінації "Музичне мистецтво".

PROBASS ∆ HARDI – інноваційний музичний продукт українських саундпродюсерів. Візитівкою гурту у світі став трек "Доброго вечора, ми з України".

Гурт був зібраний у місті Кременчук 2017 року. У перші роки існування випустив багато хітів, які займали топові позиції чартів радіостанцій України, потрапляли у топи Shazam та стрімінгових сервісів: "Indy", "Asha", "NAJA-NAJA" та інші.

Після російського військового вторгнення 2022 року трек "Доброго вечора, ми з України" облетів увесь світ і став символом незламності України. Він зібрав уже 19 млн переглядів на ютубі. На початку повномасштабної війни гурт хотів поставити творчість на паузу, але побачивши, як музика здатна підтримувати військових, волонтерів та біженців вирішили зробити все для перемоги за допомогою пісень. Тому згодом вийшли "Настане День" і "Козаки Йдуть", спільні роботи з молодою співачкою Анною Булат, що стала учасницею гурту, та спільна робота з KHAYAT "До Бою", а також сольний трек "Говорить Київ". 

Гурт їздить із благодійними концертами збираючи допомогу для ЗСУ та біженців в Україні та Європі. 

У День Незалежності України 2022 року гурт презентував оновлену версію "Доброго вечора, ми з України" спільно з оркестром народних інструментів НАОНІ та перший офіційний відеокліп на цей трек. У записі нараховується близько 40 народних інструментів – бандури, цимбали, кобзи, скрипки, басоля, тилинка, зозульки, свиріль, козацька труба, бугай, флояра, дримба, бубон та інші. 

Склад гурту PROBASS ∆ HARDI: Артем Ткаченко – фронтмен, Артем Радіонов – гітара, Олександр Карась – гітара, Євген Дащенко – драмер, Данила Плахотніков – звукорежисер, Анна Булат, Тимофій Полежако.

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