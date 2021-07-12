Данілов: Не бачимо загрози бойових дій на Донбасі перед 30-річчям Незалежності
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бачить загрози активізації бойових дій на Донбасі перед Днем Незалежності
Про це він заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Що стосується активних військових дій, нічого не можу сказати. Ми зараз не спостерігаємо того, що вони повинні готуватися до Дня Незалежності. Ви знаєте, що у нас ситуація на територіях Донецької та Луганської областей, які на сьогодні окуповані Російською Федерацією, непроста, складна", - наголосив Данілов.
Він зазначив, що минулого року було менше обстрілів, а цього року на Донбасі продовжують працювати снайперські групи і гинуть українські військові.
"Ми б дуже хотіли б, щоб росіяни забралися з нашої території, забрали свої війська і це закінчилося б. Але це рішення може прийняти тільки Путін особисто, як і приймав рішення на перших етапах", - заявив Данілов.
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