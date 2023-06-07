Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС який здійснили росіяни, підпадає під певні норми міжнародного права, тому деякі країни наразі стримано й обережно висвітлюють цю тему
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він пояснив, що скоєне підпадає "під певні кримінальні процеси та під Женевську конвенцію".
"Терористичний акт Російської Федерації підлягає під дію міжнародного права і трактується як завдання ядерного удару. Тому що ті пошкодження, яких завдала РФ, саме так трактує міжнародне право", – наголосив Данілов.
На його думку, саме це і є причиною того, що деякі країни дуже обережно до цього ставляться, вони мають бажання вивчити все.
"Хоча я не розумію, що тут можна вивчати. Від 24 лютого 2022 року все цілком зрозуміло. Рашисти прийшли на нашу землю, і все, що відбувається, якісь дії - це через те, що вони вдерлися на нашу землю", – сказав секретар РНБО.
Данілов переконаний, що найближчим часом ми отримаємо реакцію світової спільноти на ці події. І що цивілізований світ буде на нашому боці й ніякої зміни позиції стосовно України не відбудеться.
Данілов додав, що РФ довела вже всьому світу, що є країною-терористом номер один у світі.
"Я неодноразово казав, що Усама бен Ладен був маленьким хлопчиком, порівняно з Путіним, який нищить усе, що бачить на своєму шляху", – сказав він.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
- Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild 7 червня дорікнув ООН і Червоному Хресту за бездіяльність у допомозі з ліквідацією наслідків підтоплення через підірвану РФ Каховську ГЕС. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що звернувся до керівництва ООН, МКЧХ й інших міжнародних гуманітарних організацій, аби вони допомогли врятувати людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, які опинилися в небезпеці через підрив дамби.
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