Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що скоєне підпадає "під певні кримінальні процеси та під Женевську конвенцію".

"Терористичний акт Російської Федерації підлягає під дію міжнародного права і трактується як завдання ядерного удару. Тому що ті пошкодження, яких завдала РФ, саме так трактує міжнародне право", – наголосив Данілов.

На його думку, саме це і є причиною того, що деякі країни дуже обережно до цього ставляться, вони мають бажання вивчити все.

"Хоча я не розумію, що тут можна вивчати. Від 24 лютого 2022 року все цілком зрозуміло. Рашисти прийшли на нашу землю, і все, що відбувається, якісь дії - це через те, що вони вдерлися на нашу землю", – сказав секретар РНБО.

Данілов переконаний, що найближчим часом ми отримаємо реакцію світової спільноти на ці події. І що цивілізований світ буде на нашому боці й ніякої зміни позиції стосовно України не відбудеться.

Данілов додав, що РФ довела вже всьому світу, що є країною-терористом номер один у світі.

"Я неодноразово казав, що Усама бен Ладен був маленьким хлопчиком, порівняно з Путіним, який нищить усе, що бачить на своєму шляху", – сказав він.