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Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС

7 червня, 2023 середа
21:50
Війна з Росією Олексій Данілов

Підрив Каховської ГЕС який здійснили росіяни, підпадає під певні норми міжнародного права, тому деякі країни наразі стримано й обережно висвітлюють цю тему

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що скоєне підпадає "під певні кримінальні процеси та під Женевську конвенцію". 

"Терористичний акт Російської Федерації підлягає під дію міжнародного права і трактується як завдання ядерного удару. Тому що ті пошкодження, яких завдала РФ, саме так трактує міжнародне право", – наголосив Данілов. 

На його думку, саме це і є причиною того, що деякі країни дуже обережно до цього ставляться, вони мають бажання вивчити все.

"Хоча я не  розумію, що тут можна вивчати. Від 24 лютого 2022 року все цілком зрозуміло. Рашисти прийшли на нашу землю, і все, що відбувається, якісь дії - це через те, що вони вдерлися на нашу землю", – сказав секретар РНБО. 

Данілов переконаний, що найближчим часом ми отримаємо реакцію світової спільноти на ці події. І що цивілізований світ буде на нашому боці й ніякої зміни позиції стосовно України не відбудеться. 

Данілов додав, що РФ довела вже всьому світу, що є країною-терористом номер один у світі. 

"Я неодноразово казав, що Усама бен Ладен був маленьким хлопчиком, порівняно з Путіним, який нищить усе, що бачить на своєму шляху", – сказав він.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут
  • Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild 7 червня дорікнув ООН і Червоному Хресту за бездіяльність у допомозі з ліквідацією наслідків підтоплення через підірвану РФ Каховську ГЕС. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що звернувся до керівництва ООН, МКЧХ й інших міжнародних гуманітарних організацій, аби вони допомогли врятувати людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, які опинилися в небезпеці через підрив дамби. 


 
РНБО
Захід
Олексій Данілов
Каховська ГЕС
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