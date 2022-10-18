Про це Данілов заявив у інтерв'ю ERR.

За його словами, застосування Росією тактичної ядерної зброї матиме негативні наслідки для усього світу.

"Ми вважаємо, що якщо Росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, то всі країни мають поводитися так, як вважають за потрібне. Але при цьому кількість країн, що мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії. Це недопустимо", - переконаний Данілов.

На його думку, на ядерний шантаж мають відреагувати не лише партнери України, а й весь цивілізований світ.

"У тому числі країни, які зберігають у цій війні нейтралітет. Вони мають зрозуміти, чим це може закінчитися, бо якщо Путін почне погрожувати ядерною зброєю, то й ці держави можуть стати об'єктом таких загроз з боку інших країн, це лише питання часу. Я вважаю, що такі країни, як Росія та деякі інші, необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю, тому що це загроза всьому людству", - сказав Данілов.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та запевнив, що РФ у разі "загрози територіальній цілісності" використає усі наявні у неї засоби.

11 жовтня міністерство закордонних справ РФ перерахувало умови, за яких нібито можливе застосування ядерної зброї.

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