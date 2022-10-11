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У МЗС Росії назвали чотири підстави для застосування ядерної зброї

11 жовтня, 2022 вiвторок
08:26
війна з Росією Сергій Рябков

Міністерство закордонних справ РФ перерахувало умови, за яких нібито можливе застосування ядерної зброї

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков запевнив, що Москва нікому не погрожує ядерним ударом, але водночас назвав чотири підстави, за яких РФ може застосувати зброю масового знищення. 

За його словами, Росія може застосувати ядерну зброю при надходженні інформації про старт балістичних ракет у її бік чи бік союзників. У разі застосування ядерної чи інших видів зброї масової поразки проти РФ та союзників. Якщо противник вдарить по критично важливих державних або військових об'єктах, виведення яких з ладу призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил. Також Москва може застосувати ядерну зброю, "якщо агресія проти країни ставить під загрозу існування держави".

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Росія
ядерна зброя
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