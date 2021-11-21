Данілов припустив, навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною

Про це Данілов заявив під час участі у роботі Halifax International Security Forum, повідомляє РНБО у facebook.

За словами Данілова, Росія стягує війська для підняття ставок за столом майбутніх переговорів.

"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", - сказав Данілов.

Він додав, що нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорять про те, що жодних правил для них вже не існує.

Данілов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.

