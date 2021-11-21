Данілов припустив, навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною для підняття ставок за столом переговорів
Про це Данілов заявив під час участі у роботі Halifax International Security Forum, повідомляє РНБО у facebook.
За словами Данілова, Росія стягує війська для підняття ставок за столом майбутніх переговорів.
"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", - сказав Данілов.
Він додав, що нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорять про те, що жодних правил для них вже не існує.
Данілов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.
- Нагадаємо, 21 листопада начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати територію України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе