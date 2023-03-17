Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, поки що немає рішення відходити від Бахмута.

Данілов нагадав, що окупанти несуть величезні втрати на цьому напрямку.

"Те, що стосується Бахмута, майте на увазі, що щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмута", - сказав він.