Усі учасники висловилися за утримання й захист Бахмута: Зеленський провів чергове засідання Ставки
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема у Бахмуті
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута", - поінформували в ОП.
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Окрім цього, на засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.
Окремо було також обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.
- 3 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів
- Генштаб ЗСУ повідомив, що за 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак противника.
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